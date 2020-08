Coronavirus Romania. Noi date alarmante: 1.415 cazuri noi si 44 de decese, in 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt 473 de pacienti

Evolutia infectiilor de coronavirus in ultimele zile

Romania, pe primul loc in UE

Coronavirus in lume

Avand in vedere numarul testelor efectuate la 24 de ore, 22.914, gradul de pozitivare este de 6,17, mai mic fata de ziua precedenta cand era de 6,4% si de miercuri cand era 6,2%De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost raportate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).31.920 pacienti au fost declarati vindecati si 7.497 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.Pana la aceasta, 2.904 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 13.08.2020 (10:00) - 14.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 44 de decese (29 barbati si 15 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Caras - Severin, Cluj, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Timis, Vaslui, Vrancea si Municipiul Bucuresti.43 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.478.056 de teste. Dintre acestea 22.914 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 13.439 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 9.475 la cerere. De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 4.873 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 14 august.Pe teritoriul Romaniei, 8.799 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.179 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 24.859 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 77 de persoane.Autoritatile au raportat joi, 13 august 202 0, un numar de 1.454 cazuri noi de infectii si 53 de decese, in 24 de ore. Numarul pacientilor internati la ATI era de 478.Miercuri, 12 august 2020, autoritatile au raportat 1.415 de cazuri noi si 43 de decese, in 24 de ore. De asemenea, numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva era 485.Marti, 11 august 2020, numarul infectiilor noi era de 1.215. Alti 35 de pacienti confirmati cu noul coronavirus. Numarul pacientilor in stare critica, internati la terapie intensiva era de 485.Romania se claseaza pe primul loc in raspandirea pandemiei in COVID-19, in Uniunea Europeana, potrivit unui raport al Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), axat pe situatia din Uniunea Europeana si Marea Britanie.In ultimele doua saptamani, Belgia, Cehia, Luxemburg, Malta, Romania si Spania au raportat o crestere a cazurilor cu peste 30%. Doar in Luxemburg, Romania si Spania rata depaseste 60 de cazuri noi la 100.000 de locuitori.Luxemburg are cea mai mare rata (209,5), urmand Romania (79,4) si Spania (60,2). Media europeana este de 21,5.Rata de pozitivare este de 6,2% in Romania, 5,1% in Croatia si de 4,5% in Spania, media europeana fiind de 1,4%La nivel mondial, de la inceputul pandemiei au fost raportate peste 21 de milioane de cazuri. Dintre cei infectati, 757.779 au murit si 13,9 milioane s-au recuperat, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info Sunt aproximativ 6,3 milioane de cazuri active. Dintre acestea 99% sunt cazuri medii. Un numar de 64.500 sunt grave si critice.SUA, Brazilia si India sunt cele mai afectate natiuni din punctul de vedere al numarului de infectii. O situtie speciala este insa si in Mexic, unde numarul deceselor a crescut cu peste 700 de cazuri noi fata de ziua precedenta, iar cel al infectiilor cu peste 600.Romania se afla pe locul 40 in lume, in clasamentul publicat pe site-ul worldometers.info.Citeste si: