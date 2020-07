Coronavirus Romania. Noi date alarmante: 681 de cazuri noi si 12 decese, in 24 de ore

Procentul de pozitivare este de 7,9%, mai mare fata de zilele anterioare.Numarul total al infectarilor, in Romania, inregistrat de la inceputul pandemiei de coronavirus este de 38.139. De asemenea, numarul deceselor a ajuns la 2.038De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 681 noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 293 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienti vindecati si 2.466 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana in prezent, 972 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.Pentru raportul de duminica, 19 iulie , autoritatile au luat in considerare 14.889 de probe biologice analizate. Procentul testelor pozitive este de 5,15%, in crestere cu 0,40% fata de ziua precedenta.In cursul zilei de sambata, 18 iulie, s-au inregistrat 889 de cazuri noi si 21 de decese, fiind efectuate 18.732 de teste in 24 de ore, ceea ce face ca procentul testelor pozitive sa fi fost de 4.74%, in crestere fata de vineri, 17 iulie.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 5.215 au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. 122 dintre ei au murit, iar 158 au fost declarati vindecati.Citeste si: