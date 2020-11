Coronavirus Romania. Numar alarmant de cazuri noi in Bucuresti si Brasov. Lista celor mai afectate zone din tara

Conform autoritatilor, in urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 5.837 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In ultimele 24 de ore, in Bucuresti s-au inregistrat 1.222 de cazuri de infectare. In topul judetelor afectate de noul coronavirus se afla: Brasov - 609 cazuri noi in ultimele 24 de ore, Prahova - 399 de cazuri noi, Ilfov - 377 de cazuri, Sibiu - 349 de cazuri, Iasi - 312 cazuri noi, in ultimele 24 de ore.Nr. crt. Judet Nr. de cazuri confirmate (total) Nr. de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 8974 141 6,212. Arad 10038 171 5,843. Arges 11808 312 4,834. Bacau 11832 209 2,685. Bihor 12583 189 5,126. Bistrita-Nasaud 5274 155 4,137. Botosani 5344 92 2,538. Brasov 16691 609 7,019. Braila 5045 108 3,2510. Buzau 5956 81 2,5211. Caras-Severin 4260 37 2,7612. Calarasi 3618 109 3,1413. Cluj 18916 283 7,0614. Constanta 13593 249 6,4215. Covasna 3732 27 3,4616. Dambovita 10221 184 3,7117. Dolj 10927 150 3,3318. Galati 9030 177 2,7319. Giurgiu 3515 140 2,5420. Gorj 4036 29 1,6721. Harghita 4363 24 1,8822. Hunedoara 7629 28 3,623. Ialomita 3899 121 3,2324. Iasi 17462 312 3,0825. Ilfov 12776 377 8,1726. Maramures 7631 87 3,1327. Mehedinti 3509 51 2,9328. Mures 10826 203 4,8529. Neamt 8774 131 2,3630. Olt 6508 160 1,9131. Prahova 17130 399 4,5432. Satu Mare 4788 170 5,0433. Salaj 5164 68 4,4434. Sibiu 12429 349 8,6235. Suceava 12280 83 2,2336. Teleorman 4954 64 2,7737. Timis 17179 207 5,7338. Tulcea 2991 51 3,3139. Vaslui 6993 112 2,0740. Valcea 7375 76 2,9141. Vrancea 4905 76 1,9742. Mun. Bucuresti 58405 1222 6,13In intervalul 21.11.2020 (10:00) - 22.11.2020 (10:00) au fost raportate 131 de decese (69 barbati si 62 femei) ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Prahova, Sibiu, Salaj, Suceava, Teleorman, Timis, Valcea, Vaslui si Vrancea.Dintre acestea, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, 10 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 32 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 56 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 31 decese la categoria de peste 80 de ani.125 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 4 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, iar pentru 2 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.492. Dintre acestea, 1.174 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 3.898.743 teste. Dintre acestea, 20.790 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 13.258 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 7.532 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 47.525 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 12.587 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 74.922 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 15 persoane.