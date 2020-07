Coronavirus Romania. Numarul cazurilor zilnice de imbolnaviri a trecut de o mie. 27 de morti in ultimele 24 de ore

Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 372 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

De la inceputul pandemiei pana in prezent, in tara noastra au fost raportate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).24.663 de pacienti au fost declarati vindecati si 2.693 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.Raportarea a suferit modificari, incepand de miercuri, 22 iulie. Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa transmita si numarul pecientilor retestati.26 dintre cele 27 de decese sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru un pacient decedat nu au fost inregistrate comorbiditati.La ATI sunt in acest moment 293 pacienti. In conditiile in care au fost efectuate in ultimele 24 de ore 24.877 de teste, rezulta un procent de pozitivare de 4,14%, considerabil mai mic comparativ cu zilele trecute.Raportul transmis marti, 21, iulie, de Grupul de Comunicare Strategica arata ca in doar 24 de ore au fost inregistrate 994 cazuri noi si 36 decese . In acest timp s-au facut 17.204 de teste.Luni, 20 iulie , numarul cazurilor noi raportate de Grupul de Comunicare Strategica, a fost de 681, iar cel al deceselor 12, in doar 24 de ore, dupa ce au fost facute 8.570 de teste.Procentul de pozitivare este de 7,9%, mai mare fata de zilele anterioare.Pentru raportul de duminica, 19 iulie , autoritatile au luat in considerare 14.889 de probe biologice analizate. Procentul testelor pozitive este de 5,15%, in crestere cu 0,40% fata de ziua precedenta.In cursul zilei de sambata, 18 iulie , s-au inregistrat 889 de cazuri noi si 21 de decese, fiind efectuate 18.732 de teste in 24 de ore, ceea ce face ca procentul testelor pozitive sa fi fost de 4.74%, in crestere fata de vineri, 17 iulie.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 5.262 au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. 122 dintre ei au murit, iar 158 au fost declarati vindecati.