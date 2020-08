Coronavirus Romania. Numarul total al mortilor, din cauza infectarii, a ajuns la 3.539. Zonele in care au fost cele mai multe decese provocate de Covid-19

Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 32 de decese - 25 barbati si 7 femei, ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Timis, Tulcea, Vrancea si Bucuresti.Dintre acestea, doua decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, cinci decese la categoria de varsta 50-59 ani, patru decese la categoria de varsta 60-69 ani, noua decese la categoria de varsta 70-79 ani si 12 decese la categoria de peste 80 de ani.Conform GCS, 30 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.