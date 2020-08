Coronavirus Romania. Purtarea mastii de protectie devine obligatorie si in spatiile publice deschise din judetul Timis

Prevederile hotararii devin obligatorii incepand cu data de 1 august, ora 19,00, pe intreaga perioada a starii de alerta.Categoria spatiilor publice deschise cuprinde: piete, targuri, piete de vechituri, zone de asteptare, statii transport public, peronul garilor, autogari, aeroport , in punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, zonele de promenada ale oraselor (cu exceptia Pietei Victoria din Timisoara si centrul istoric al municipiului Timisoara), locuri de joaca din parcuri, gradini de vara, la serbari publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, evenimente publice, arata un comunicat al Prefecturii Timis, remis AGERPRES.Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au implinit varsta de cinci ani.Se excepteaza de la aceste masuri persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitanta (temperatura ridicata, umiditate crescuta), sportivii care se afla pe terenul de sport.Evenimentele publice si private se vor desfasura cu participarea unui numar de persoane in limita prevazuta de lege, cu pastrarea distantarii sociale.De asemenea, operatorii economici care desfasoara aceste activitati, au obligatia sa ia masuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul de locuri pe scaune, precum si a oricaror activitati care presupun interactiunea fizica, inclusiv dansul.Totodata, se interzice functionarea spatiilor destinate jocurilor de noroc, teraselor, cluburilor, barurilor si altele asemenea in intervalul orar 23,00 - 6,00, dar si organizarea targurilor, a oboarelor, iarmaroacelor si pietelor de vechituri pana la incetarea starii de alerta, cu exceptia pietelor agroalimentare, dar clientii vor purta masti de protectie, iar comerciantii vor purta atat masti, cat si manusi.Pe perioada desfasurarii evenimentelor sportive, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre stafful tehnic si tot personalul care participa la eveniment , cu exceptia persoanelor care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitanta (temperatura ridicata, umiditate crescuta), sportivii care se afla pe terenul de sport, precum si copiii cu varsta mai mica de cinci ani.Respectarea aplicarii masurilor adoptate se va urmari de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne, Politia Locala si Directia de Sanatate Publica Timis si alte institutii cu atributii de control.Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis va transmite aceasta hotarare tuturor entitatilor responsabile cu aducerea sa la indeplinire, pentru luare la cunostinta si conformare.