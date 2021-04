Coronavirus Romania. 164 de decese in ultimele 24 de ore. Situatie in continuare critica la ATI: 1.521 de pacienti in stare grava

Raportul mai arata ca, in intervalul ultimelor 24 de ore, 164 de persoane au murit pe teritoriul Romaniei din cauza infectiei cu COVID-19.Dintre acestea, 88 s-au inregistrat in randul barbatilor si 76 in randul femeilor.In sectiile de Terapie Intensiva din Romania sunt internati 1.521 de pacienti in stare grava, suferind de COVID-19.