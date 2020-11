Coronavirus Romania. Cea mai redusa rata de pozitivare a testelor COVID din ultimele doua saptamani

Numarul pacientilor la ATI creste in continuare

Astfel, joi au fost raportate 9.005 cazuri noi de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost efectuate 36.271 de teste, 22.829 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 13.442 la cerere. Rezulta astfel o rata de pozitivare de 24,41%.Miercuri, cand au fost raportate peste 9.700 de cazuri a fost inregistrata o rata de pozitivare de 27,38%. In fapt, in ultimele doua saptamani aceasta valoare nu a coborat sub 25%, trecand, in zilele de luni cand sunt raportate testele efectuate duminica, chiar si de 40%.Abia in data de 10 noiembrie a fost inregistrata o valoare mai scazuta a acestui raport, de 23,56%. In fapt, de la inceputul lunii noiembrie aceasta rata de pozitivare a urcat alarmant de la o valoare de 15%, cat era in data de 31 octombrie, la 24,7% in data de 1 noiembrie.In fapt, in saptamana 16-22 noiembrie rata de pozitivare a fost de 28,1 %, dupa ce din 207.681 de teste efectuate au iesit pozitive 58.364. In saptamana anterioara, 9-15 noiembrie au fost raportate 56.530 de cazuri noi dupa efectuarea a 214.417 teste, rezultand un grad de pozitivare de 26,3%.Din pacate numarul pacientilor in stare grava ce sunt internati in sectiile ATI continua sa creasca, ajungand joi la recordul de 1.226. In urma cu doua saptamani, in data de 13 noiembrie, numarul acestora era de 1.149 iar in urma cu 30 de zile, erau internati la ATI 861 de pacienti. Asta inseamna ca in aceste 30 de zile numarul bolnavilor internati la terapie intensiva a crescut cu 365.