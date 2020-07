Coronavirus Romania. Recorduri negative in serie: cele mai multe teste pozitive in starea de alerta si cei mai multi pacienti la ATI de la inceputul pandemiei

Numar urias de teste pozitive: 7,95%, cel mai ridicat de la inceputul lunii mai

Varful anterior fusese atins in data de 22 aprilie, atunci cand la sectiile ATI erau 288 de pacienti.Din 24 iunie, atunci cand erau 186 de pacienti la sectiile ATI, numarul acestora a crescut constant pana la maximul inregistrat acum de 293 de pacienti. Minimul a fost inregistrat in data de 7 iunie, atunci cand in sectiile de terapie intensiva mai erau doar 144 de persoane.Cele mai multe cazuri noi au fost confirmate in Judetul Arges, 119, iar in ultimele doua saptamani in acest judet au fost raportate nu mai putin de 1.063 de cazuri noi.In Bucuresti, zona cu cele mai multe cazuri la nivelul intregii tarii, au fost raportate 107 de noi cazuri, adica peste 1.056 de cazuri noi in ultimele 2 saptamani. In judetele Galati si Brasov au fost de asemenea raportate multe cazuri noi, 55, respectiv 53 de noi imbolnaviri.Pe de alta parte, Caras-Severin, Giurgiu, Satu Mare, Salaj si Teleorman au fost judetele care nu au raportat niciun caz nou.Luni, 20 iulie, a fost inregistrat cel mai ridicat procent de teste pozitive, 7,95%, de la inceputul lunii mai, fiind raportate 681 de noi imbolnaviri dupa efectuarea a 8.570 de teste.Cu o zi inainte fusesera efectuate nu mai putin de 14.889 de cazuri, dintre care 767 au fost pozitve, rezultand un procent de 5,15%. In ultimele 2 saptamani am mai avut un procent ridicat, de 6,21% in urma cu o saptamana.O cifra mai ridicata decat cea inregistrata luni, 20 iulie, a mai fost inregistrata in data de 4 mai, atunci cand procentul de testari pozitive a fost de 9,8%, in contextul in care fusesera efectuate doar 3.560 de teste dintre care 349 au fost pozitive.Cel mai ridicat procent a fost inregistrat in 31 martie, atunci cand din 1.551 de teste au fost 293 de cazuri pozitive.Luni, au fost inregistrate 681 de cazuri noi, cu 11,21% mai putine decat in ziua precedenta cand au fost anuntate 767 de cazuri.