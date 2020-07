Coronavirus. Romania se apropie de pragul-record de 10.000 de cazuri active, mult peste varful din aprilie

Numarul este ingrijorator in conditiile in care la varful pandemic din luna aprilie maximul inregistrat fusese de circa 7.500 de cazuri de active.Astfel, in acest moment, tara noastra inregistreaza 9.851 de cazuri active, cu 2.117 mai multe decat maximul precedent inregistrat in prima parte a pandemiei, cand in 29 aprilie erau 7.734 de cazuri, si cu 5.407 cazuri mai multe decat in minimul inregistrat in 8 iunie - de 4.444 de cazuri. In ultimele doua saptamani numarul cazurilor active din tara noastra a crescut cu 3.536.Marti autoritatile au anuntat alte 637 de noi imbolnaviri, ducand totalul cazurilor din tara noastra la 33.585. Dintre acestia 21.803 de pacienti au fost declarati vindecati si externati, adica un procent de 64,91%. In ultimele doua saptamani in tara noastra au fost confirmate nu mai putin de 5.839 de noi imbolnaviri, adica 17% din totalul cazurilor.Judetele in care au fost confirmate cele mai multe noi cazuri in aceste ultime doua saptamani sunt Bucuresti, cu 777 de noi cazuri, Arges, cu 690 de noi imbolnaviri, Brasov cu 592, Dambovita cu 452, Galati cu 433 si Prahova cu 449.Cele mai putin cazuri au fost inregistrate in judetele Salaj si Satu Mare, fiind raportate 5, respectiv 6 cazuri noi.Marti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Arges, 93, Brasov si Bucuresti, cate 62 de noi imbolnaviri. Suceava ramane judetul cu cele mai multe cazuri, 4.188, urmat de Municipiul Bucuresti cu 3.918 si Brasov cu 2.076.Bilantul total al pacientilor confirmati cu noul coronavirus a ajuns marti la 1.931 de persoane, reprezentand 5,7% din totalul imbolnavirilor, dupa ce alte 30 de persoane au peirdut lupta cu virusul.Este a saptea zi de la inceputul pandemiei cand se inregistreaza peste 30 de decese intr-o singura zi.Numarul pacientilor in stare grava internati la sectiile de terapie intensiva a ajuns al 234, in scadere fata de zilele precedente cand numarul acestora a ajuns si la 243, in duminica trecuta, dar departe de minimul de 144 inregistrat in data de 7 iunie.