Coronavirus Romania: Sibiul a ajuns la rata de pozitivare de 8,83 la mia de locuitori. Alte cinci judete au depasit incidenta de 6 la mie

Cea mai ridicata incidenta a raspandirii imbolnavirilor se inregistreaza in Sibiu, unde sunt raportate 8,83 cazuri la mia de locuitori. Urmeaza judetul Cluj, cu o incidenta de 7,37, iar apoi Timis, care a ajuns la 6,85.De pragul 6 se apropie si judetele Salaj, cu 5,90, Arad - cu 5,68 si Bihor - 5,77.La polul opus, cea mai mica incidenta este in Vrancea - 1,81, si in Gorj - 1,95.