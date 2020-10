Coronavirus Romania. Situatie ingrijoratoare in trei judete din zona Moldovei. Au raportat peste 100 de cazuri noi

Autoritatile au raportat sambata, 3 octombrie 2020, 2.064 de cazuri noi de coronavirus si 32 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 583 de pacienti.Situatia este ingrijoratoare in judetele Iasi, Neamt si Vaslui, unde au fost raportate in ultimele 24 de ore peste 100 de cazuri noi.Cel mai bine sta judetul Arges, unde au fost inregistrate in ultimele 24 de ore trei cazuri noi. In luna august, Argesul, care a ajuns la peste 5.500 de infectii, raporta 80 de cazuri pe zi.Situatia numarului de cazuri noi de coronavirus pentru fiecare judete in parte si Capitala:Citeste si: