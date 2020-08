Coronavirus Romania. Un nou record: 1.415 cazuri noi si 43 de decese, in 24 de ore. 485 de pacienti sunt internati la Terapie Intensiva

Peste 8.500 de teste, facute la cerere

Gradul de pozitivare este de 6,25% aproximativ egal cu cel inregistrat in ziua precedeanta, de 6,23%.Cele mai multe cazuri noi au fost raporftae in Bucuresti, Vaslui si Arges.Pana la 12 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).31.048 pacienti au fost declarati vindecati si 7.026 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.De la inceputul pandemiei, in Romania, 2.807 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 11.08.2020 (10:00) - 12.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 43 de decese (25 barbati si 18 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Bacau, Bihor, Brasov, Buzau, Caras - Severin, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Prahova, Timis, Valcea si Vrancea.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.381 Dintre acestea, 485 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.427.626 de teste. Dintre acestea 22.607 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 14.098 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 8.509 la cerere.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 174 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 12 august.Pe teritoriul Romaniei, 15.494 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.970 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 39.900 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 214 de persoane.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 1397 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 262.900 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, a fost constatata, ieri, o infractiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Marti, raportul arata 1.215 de cazuri noi si 35 de decese, in 24 de ore. Iar in sectiile de Terapie Intesniva erau internati 485 de pacienti. In acest interval de timp au fost facite 19.491 de teste.