Coronavirus Romania. Victor Orban: Situatia este sub control. Avem cresteri, insa trebuie tinut cont de faptul ca am dispus reluarea tuturor activitatilor si a crescut numarul de interactiuni"

"Noi facem evaluari pe saptamana, e un trend crescator care nu este de la o zi la alta, e un trend crescator de 150 - 200 de cazuri in ultimele doua saptamani, dar trebuie sa tinem cont de faptul ca noi am dispus practic reluarea tuturor activitatilor si din cauza cresterii numarului de interactiuni riscul a crescut un pic", a afirmat, duminica, premierul Ludovic Orban.Potrivit acestuia, "situatia este sub control si nu este o situatie care sa ne ingrijoreze".Premierul a precizat ca se pot lua orice masuri pentru limitarea pandemiei, daca va fi necesar."Avem baza legala, astfel incat sa se ia masuri pana la carantinarea unei loclitati", a mai declarat Orban.Citeste si: