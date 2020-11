Coronavirus Romania. Virusul face ravagii in Capitala si in patru judete. Lista celor mai afectate zone din tara

In intervalul 17.11.2020 - 18.11.2020 au murit 168 de pacienti (102 barbati si 66 femei), persoane care erau internate in spitalele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 4 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, 16 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 42 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 62 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 44 decese la categoria de peste 80 de ani.163 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 5 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati.Bucurestiul ramane, in continuare, cel mai afectat din tara in privinta numarului de imbolnaviri, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 1.141. Capitala este urmata de cateva judete puternic afectate de pandemie. Astfel, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat: Constanta - 528 de cazuri noi, Cluj - 501 de cazuri noi, Iasi - 437 de cazuri noi, Brasov - 422 de cazuri noi.1. Alba 8283 233 6,252. Arad 9150 183 5,853. Arges 10496 217 3,784. Bacau 11021 181 2,615. Bihor 11579 310 5,876. Bistrita-Nasaud 4780 97 4,387. Botosani 4939 55 2,68. Brasov 15092 422 6,639. Braila 4634 121 2,7610. Buzau 5543 101 2,4611. Caras-Severin 3971 93 2,8612. Calarasi 3155 57 2,9913. Cluj 16955 501 7,5214. Constanta 11921 528 5,8115. Covasna 3434 75 3,3416. Dambovita 9376 186 3,3217. Dolj 10157 192 3,5718. Galati 8329 129 2,2219. Giurgiu 2968 70 2,2720. Gorj 3876 44 1,8521. Harghita 4152 53 2,1722. Hunedoara 6962 280 3,1223. Ialomita 3536 102 3,1924. Iasi 15969 437 3,2425. Ilfov 11220 347 6,8126. Maramures 7151 172 3,7927. Mehedinti 3195 103 2,7928. Mures 9631 243 4,9829. Neamt 8223 95 2,4330. Olt 5876 113 1,7331. Prahova 15614 278 4,232. Satu Mare 4091 61 4,7733. Salaj 4825 109 5,3434. Sibiu 11091 330 9,0135. Suceava 11768 186 2,2136. Teleorman 4602 95 2,837. Timis 15855 373 6,5938. Tulcea 2686 120 2,7839. Vaslui 6594 131 2,0340. Valcea 6964 69 3,1341. Vrancea 4610 76 1,8242. Mun. Bucuresti 53130 1141 5,4543. Cazuri noi nealocate pe judete 6339* 1560