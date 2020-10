Coronavirus Romania: zonele cele mai afectate din tara. Virusul face ravagii in Bucuresti si in cateva judete

La nivelul tarii, cele mai multe cazuri noi in ultima zi au fost inregistrate in: Bucuresti - 708, Cluj - 340, Timis - 296, Iasi - 266.Conform ultimelor date, situatia pe judetele din tara este urmatoarea (pana la ora transmiterii acestui buletin informativ, informatiile aferente judetului Alba, aflat in scenariu rosu, nu erau actualizate):Arad 4380 122Arges 6424 874Bacau 7292 108Bihor 5280 134Bistrita-Nasaud 2235 79Botosani 2674 127Brasov 8580 114Braila 3155 30Buzau 3546 50Caras-Severin 2269 29Calarasi 1393 25Cluj 7266 340Constanta 4865 126Covasna 1894 49Dambovita 5757 120Dolj 5218 147Galati 5799 87Giurgiu 1661 25Gorj 2640 38Harghita 2528 99Hunedoara 3683 74Ialomita 1878 20Iasi 9291 266Ilfov 5328 182Maramures 3522 57Mehedinti 1914 32Mures 4054 190Neamt 5392 112Olt 3045 64Prahova 8724 167Satu Mare 1375 40Salaj 1992 93Sibiu 4199 112Suceava 8557 74Teleorman 2725 109Timis 7178 296Tulcea 1343 26Vaslui 4516 80Valcea 4234 100Vrancea 3234 22Mun. Bucuresti 30676 708TOTAL 205.793 4.761Autoritatile din Romania au raportat sambata, 24 octombrie 2020, noi date ingrijoratoare in ceea ce priveste evolutia coronavirusului in tara noastra. 4.761 de infectii si 73 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 787 de pacienti, ceea ce reprezinta un record negativ in aceasta privinta.De la inceputul pandemiei pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 205.793 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus 147.932 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 4.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19)