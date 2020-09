Coronavirus Romania: Zonele cu cele mai multe cazuri noi de imbolnavire. Capitala pe primul loc, cu peste 200 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore

Pe locul doi la numarul de cazuri noi raportate in ultima zi se situeaza judetul Bacau, cu 82 de cazuri raportate in ultima zi, si un total de 3.367 de cazuri. In ultimele doua saptamani in acest judet au fost raportate 810 cazuri.Un alt judet cu un numar ridicat de imbolnaviri a fost Timis, cu 69 de noi imbolnaviri, un judet cu un total de 2.994 de cazuri, dintre care 578 doar in utlimele doua saptamani. Prahova este un alt judet ce a raportat un numar ridicat de cazuri noi, 65, ajungand la un total de 4.739 dintre care 753 in ultimele doua saptamani. Judetul Iasi, un judet care in ultima perioada a inregistrat un numar ridicat de imbolnaviri, a raportat 63 de cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus , ajungand la un total de 3.587 de cazuri.Topul zonelor cu cele mai multe cazuri este condus de Municipiul Bucuresti, urmat de Judetul Suceava cu 5.662 de cazuri si 54 raportate in ultimele 24 de ore si Judetul Arges cu 5.226 de cazuri dintre care 19 raportate in ultima zi.Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate1. Alba 1276 242. Arad 2140 373. Arges 5226 194. Bacau 3367 825. Bihor 2814 486. Bistrita-Nasaud 1268 67. Botosani 1398 28. Brasov 5006 509. Braila 1955 2210. Buzau 2505 1311. Caras-Severin 908 912. Calarasi 630 913. Cluj 2361 3914. Constanta 1975 2115. Covasna 904 216. Dambovita 3404 3417. Dolj 2039 3718. Galati 3557 2519. Giurgiu 845 2020. Gorj 1701 1621. Harghita 803 922. Hunedoara 1878 2323. Ialomita 1047 624. Iasi 3587 6325. Ilfov 2503 4026. Maramures 1416 2527. Mehedinti 1229 828. Mures 1547 1829. Neamt 2483 5730. Olt 1455 2531. Prahova 4739 6532. Satu Mare 410 2133. Salaj 463 1234. Sibiu 1660 3235. Suceava 5662 5436. Teleorman 762 1537. Timis 2994 6938. Tulcea 637 3439. Vaslui 2202 4240. Valcea 1445 4041. Vrancea 2488 442. Mun. Bucuresti 12887 20143. - 108 2TOTAL 99.6841.380