Coronavirus Romania: Zonele din tara afectate de infectii: Bucuresti, Iasi, Valcea si Prahova au cele mai multe cazuri noi

Numarul cazurilor confirmate

Cele mai multe cazuri noi sunt raportate in Capitala. Aici au fost transmise 168 de noi infectii, iar numarul total de imbolnaviri, de la inceputul pandemiei este de 13.647 de cazuri.Judetul Iasi are un numar crescut de cazuri fata de celelalte judete. Aici au fost raportate 41 de cazuri noi si 3810 in total.Si in judetele Valcea si Prahova au fost raportate multe cazuri.Au fost si judete care nu au raportat cazurile noi.1. Alba 1358 112. Arad 2217 73. Arges 5268 54. Bacau 3533 215. Bihor 3006 256. Bistrita-Nasaud 1315 -7. Botosani 1430 -8. Brasov 5175 249. Braila 2063 2410. Buzau 2562 711. Caras-Severin 975 112. Calarasi 669 1613. Cluj 2467 2114. Constanta 2096 2215. Covasna 955 -16. Dambovita 3502 2917. Dolj 2200 2518. Galati 3640 1119. Giurgiu 902 1120. Gorj 1739 421. Harghita 820 522. Hunedoara 1939 623. Ialomita 1076 -25. Ilfov 2627 1526. Maramures 1552 2827. Mehedinti 1255 328. Mures 1592 729. Neamt 2603 430. Olt 1531 1432. Satu Mare 438 -3*33. Salaj 499 -34. Sibiu 1780 1035. Suceava 5829 2236. Teleorman 820 2137. Timis 3121 338. Tulcea 663 339. Vaslui 2313 841. Vrancea 2528 343. - 112 -TOTAL 104.187 692Citeste si: