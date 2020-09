Coronavirus Romania Zonele din tara cu cele mai multe cazuri noi. Bucuresti, pe primul loc, urmat de Prahova si Dolj

Lista completa a judetelor

Municipiul Bucuresti are un total de 13.247 de cazuri de COVID-19 inregistrate, Prahova 4.883, iar Dolj 2.140.Suceava a avut un numar ridicat de imbolnaviri la inceputul pandemiei, iar in 12 septembrie a inregistrat 49 de cazuri noi, la egalitate cu Ilfov.Numar total de cazuri confirmate Numar de cazuri noi confirmate in 12 septembrie1. Alba 1330 252. Arad 2192 203. Arges 5258 104. Bacau 3465 375. Bihor 2912 556. Bistrita-Nasaud 1296 97. Botosani 1428 108. Brasov 5109 539. Braila 2021 3910. Buzau 2542 2211. Caras-Severin 965 1912. Calarasi 645 613. Cluj 2427 4514. Constanta 2037 2215. Covasna 944 916. Dambovita 3450 3417. Dolj 2140 6918. Galati 3610 1919. Giurgiu 883 1320. Gorj 1724 1321. Harghita 811 422. Hunedoara 1910 1923. Ialomita 1058 424. Iasi 3714 6525. Ilfov 2601 4926. Maramures 1505 4127. Mehedinti 1246 1228. Mures 1569 1229. Neamt 2573 4230. Olt 1496 2431. Prahova 4883 7032. Satu Mare 434 1633. Salaj 485 1334. Sibiu 1742 2935. Suceava 5786 4936. Teleorman 795 1937. Timis 3070 4038. Tulcea 652 439. Vaslui 2279 1740. Valcea 1525 2141. Vrancea 2515 1142. Mun. Bucuresti 13247 220