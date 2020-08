Coronavirus: Romanii se declara pesimisti in legatura cu evolutia crizei in urmatorul an. Peste 50% cred ca autoritatile sunt vinovate de inmultirea cazurilor de Covid-19

Cine este de vina?

13,5% se declara foarte increzatori in aceasta chestiune, iar 27,9% raspund ca cred in mare masura in gasirea tratamentului precis.Romanii sunt rezervati in asteptari si in ce priveste crearea unui vaccin anti-corononavirus in urmatorul an: 50% dintre respondenti cred putin sau foarte putin in aparitia vaccinului in acest interval. Ponderea celor optimisti: 45,6%.55,4% dintre romani nu cred ca in urmatorul an numarul de cazuri sa devina foarte mic. Doar 37,6% se declara opimisti sau foarte optimisti din acest punct de vedere, arata Europa FM. Potrivit sondajului realizat de IMAS, vina pentru agravarea situatiei o au atat cetatenii care nu poarta masca si nu respecta distantarea, cat si autoritatile care nu sunt capabile sa sanctioneze aceste abateri, dar s-au grabit sa elimine prea multe dintre restrictiile initiale.Cele mai multe raspunsuri la intrebarea legata de responsabilitate (56,3%) atribuie cea mai mare parte din vina cetatenilor care nu respecta masurile de preventie (purtatea mastii, pastrarea distantei). Alti 25% dintre respondenti cred ca cetatenii sunt si ei vinovati, dar nu ii considera pe ei primii responsabili.O mare parte din raspunsuri atribuie vina direct autoritatilor. In total, 59% dintre raspunsuri indica inspre autoritati pentru ca nu fac controale eficiente ca sa se asigure ca masurile sunt respectate. Iar 58,2% cred ca autoritatile sunt vinovate si pentru ca au eliminat restrictiile prea rapid, prezinta situatia Europa Fm. Sondajul a fost realizat de IMAS in perioada 10 - 29 iulie, pe un esantion de 1010 persoane si are o marja de eroare de +/- 3,1%.