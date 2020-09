Seulul a aprobat continuarea testelor pentru antiviralul dezvoltat de Celltrion. Compania vrea ca acesta sa fie testat si in Romania

Fazele a doua si a treia vor fi realizate dupa ce testele initiale intreprinse pe persoane sanatoase au aratat ca substanta antivirala pe baza de anticorpi dezvoltata de Celltrion nu a avut efecte nocive.Urmatoarele faze ale testelor vor avea ca subiecti persoane cu simptome moderate si severe, ceea ce le va permite cercetatorilor sa verifice mai bine eficacitatea CT-P59 impotriva COVID-19, precum si siguranta sa generala, a precizat ministerul sud-coreean.Testele din faza a doua vor fi intreprinse pe 300 de persoane pentru a stabili dozajele adecvate. In faza a treia, in care vor fi implicati in jur de 270 de pacienti, se va testa eficacitatea reala a CT-P59 contra infectiilor virale, mai a indicat ministerul.Compania Celltrion a anuntat ca, pe langa Coreea de Sud, a solicitat ca CT-P59 sa mai fie testat clinic in SUA, Romania si alte trei tari, in cadrul eforturilor de gasire a unor substante de tratament viabile pentru combatarea pandemiei.Tot joi, agentia nationala sud-coreeana pentru teste clinice a informat ca Seulul a aprobat 23 de teste clinice diferite pentru substante candidate pentru tratarea COVID-19. Dintre acestea, 21 sunt medicamente si doua sunt potentiale vaccinuri.