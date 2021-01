Coronavirus: SUA au depasit pragul de 22 de milioane de cazuri de COVID-19

Boala cauzata de noul coronavirus continua sa se raspandeasca rapid, sambata fiind inregistrate 269.623 noi cazuri si 3.656 de decese, conform institutului Johns Hopkins.Bilantul deceselor inregistrate din aceasta cauza in SUA ajunge astfel la peste 372.500.Majoritatea cazurilor au fost consemnate in Comitatul Los Angeles, in California, unde peste 889.000 de persoane au fost infectate si mai mult de 11.800 au murit.