Coronavirus: Turcia a depasit 5.000 de decese

In total, epidemia a facut un numar de 5.001 de victime din cele 190.165 de cazuri de infectare cu noul coronavirus , conform celui mai recent bilant anuntat de ministrul sanatatii, Fahrettin Koca.Pentru a permite repornirea economiei, autoritatile au ridicat majoritatea masurilor luate pentru stoparea raspandirii virusului.La mijlocul lui iunie, cifrele privind cazurile zilnice s-au dublat fata de inceputul lunii, ajungandu-se la circa 1.500 de cazuri noi pe zi.Ministrul sanatatii si-a avertizat concetatenii sa nu se relaxeze in lupta contra epidemiei.In incercarea de a opri aceasta crestere, autoritatile au declarat obligatorie din 17 iunie purtarea mastilor in spatiile publice in mai multe orase, inclusiv la Istanbul si la Ankara.