Coronavirus: Un medic de la Ambulanta Olt a decedat

Ziare.

com

Potrivit Adevarul, acesta a fost initial internat la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, dar la sfarsitul lunii mai a fost transferat la Matei Bals, in stare grava.In cadrul Serviciului de Ambulanta Olt a existat un focar, fiind inregistrate, in total 19 cazuri de coronavirus . In afara de Dumitru Constantin, toti s-au recuperat. Focarul a pornit de la o asistenta care facea naveta de la Mioveni, judetul Arges, la Slatina. Astfel, virusul s-a raspandit, iar doi medici, cinci ambulantieri si soferi si 13 asistenti medicali au fost diagnosticati.