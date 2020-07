CORONAVIRUS Nou record negativ de imbolnaviri - 1.119 noi cazuri. A treia zi la rand cu peste 1.000 de cazuri. Peste 300 de pacienti, internati la Terapie intensiva

Peste 9.600 de teste au fost facute la cerere

Evolutia cazurilor din ultima saptamana

Procentul de pozitivare este de 4,9%.De asemenea, distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 470 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Potrivit datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica, pana in acest momen tau fost confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).25.349 de pacienti au fost declarati vindecati si 2.918 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.De asemenea, 2.150 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.864. Dintre acestia, la ATI sunt internati 301 pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.053.656 de teste.Dintre acestea 22.532 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 12.839 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 9.693 la cerere.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 432 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 24 iulie.Pe teritoriul Romaniei, 845 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 1.420 de persoane se afla in izolare institutionalizata.De asemenea, 6.810 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 39 de persoane.De asemenea, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 1.014 sanctiuni contraventionale, in valoare de 172.770 de lei, unor persoane care au incalcat prevederiloe Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Totodata, joi, 23 iulie a fost constatata o infractiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Joi, 23 iulie , au fost raportate 1.112 de noi imbolnaviri si 25 de decese.Numarul cazurilor noi de coronavirus raportate miercuri, 22 iulie , pentru 24 de ore a ajuns la 1.030, iar cel a deceselor la 27, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. In acest timp, s-au facut 24.877 de teste.Raportul transmis marti, 21, iulie, de Grupul de Comunicare Strategica arata ca in doar 24 de ore au fost inregistrate 994 cazuri noi si 36 decese. In acest timp s-au facut 17.204 de teste.Luni, 20 iulie , numarul cazurilor noi raportate de Grupul de Comunicare Strategica, a fost de 681, iar cel al deceselor 12, in doar 24 de ore, dupa ce au fost facute 8.570 de teste.Procentul de pozitivare este de 7,9%, mai mare fata de zilele anterioare.Pentru raportul de duminica, 19 iulie , autoritatile au luat in considerare 14.889 de probe biologice analizate. Procentul testelor pozitive este de 5,15%, in crestere cu 0,40% fata de ziua precedenta.In cursul zilei de sambata, 18 iuli e, s-au inregistrat 889 de cazuri noi si 21 de decese, fiind efectuate 18.732 de teste in 24 de ore, ceea ce face ca procentul testelor pozitive sa fi fost de 4.74%, in crestere fata de vineri, 17 iulie.