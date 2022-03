Coronavirus: Un roman din Slatina a plecat spre aeroport, desi era izolat la domiciliu. Voia sa se intoarca in Italia

Un slatinean care se afla in izolare la domiciliu, in contextul masurilor preventive impotriva infectiei cu noul coronavirus, a plecat luni spre un aeroport pentru a se intoarce in Italia, au anuntat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, care au precizat ca au anuntat evenimentul la 112.

Potrivit unei informari a DSP Olt, remisa luni AGERPRES, reprezentantii institutiei au aflat de la un medic de familie ca o persoana din Slatina a parasit domiciliul, unde se afla in izolare.

"In data de 02.03.2020, in urma informatiilor telefonice culese de la medicul de familie, o persoana din localitatea Slatina a parasit adresa de izolare la domiciliu, motiv pentru care reprezentantii DSP Olt - Compartimentul de Supraveghere si Control BT - au apelat telefonic persoana in cauza, care a declarat ca nu prezinta semne specifice bolii si ca este in drum spre aeroport, pentru a se intoarce in Italia, motiv pentru care am apelat Serviciul 112, in vederea anuntarii evenimentului", precizeaza DSP Olt.

Si in zilele precedente, persoane aflate in izolare au parasit domiciliul: o persoana din Slatina in data de 29 februarie si o persoana din comuna Oboga, pe 1 martie. Cele doua persoane au fost convinse sa se intoarca la domicilii si au fost sanctionate contraventional de catre Inspectia Sanitara din cadrul DSP Olt.

In judetul Olt, luni, sunt monitorizate in regim de izolare la domiciliu 196 de persoane, a mai comunicat DSP.

