Teorie: infectia moderata cu SARS-CoV-2 are efect negativ in generarea de spermatozoizi. "Poate induce leziuni testiculare"

"Se pare ca infectia COVID-19 cu simptome cel putin moderate are la barbati un efect negativ pe generarea de spermatozoizi (datorita inflamatiei). Este vorba doar despre infectia COVID-19, vaccinul nu are efect negativ demonstrat pe spermogeneza. Voi posta cand vor aparea cercetari ulterioare care sa evalueze cat de mare este efectul si daca este permanent/temporar", a scris Razvan Chereches pe pagina sa de Facebook "Invazia sau deteriorarea sistemului reproductiv masculin este unul dintre rezultatele raportate ale infectiei virale. Studiile actuale au documentat ca SARS-CoV-2, care provoaca COVID-19, poate deteriora sistemul reproductiv masculin in mare parte prin daune inflamatorii cauzate de o furtuna de citokine.Cu toate acestea, daca SARS-CoV-2 poate infecta testiculul uman direct si poate intra in material seminal este controversat.Alte efecte adverse ale SARS-CoV-2 asupra reproducerii masculine sunt, de asemenea, ingrijoratoare si necesita o evaluare cuprinzatoare.Sunt, de asemenea, discutate implicatiile pe termen lung ale infectiei cu SARS-CoV-2 asupra reproducerii masculine.Trebuie subliniat faptul ca, desi COVID-19 poate induce leziuni testiculare, o scadere substantiala a capacitatii de reproducere masculina asteapta dovezi clinice", se arata intr-un studiu publicat pe rep.bioscientifica.com