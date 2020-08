Coronavirusul ar putea fi detectat prin intermediul vocii si tusei persoanei afectate. Proiectul este dezvoltat de cercetatori din Luxemburg

Proiectul, denumit CDCVA (Detectarea COVID-19 prin analizarea tusei si vocii), are in vedere "o abordare inovatoare", pe baza inteligentei artificiale, pentru a detecta virusul in functie de parametrii vocii si tusei persoanelor afectate, a explicat intr-un interviu acordat EFE responsabilul initiativei, Muhannad Ismael."Afectiunile respiratorii, cum ar fi tusea seaca, durerile in gat si dispneea provocate de COVID-19, pot face ca vocile pacientilor sa fie diferite, creand 'semnaturi identificabile de voce', care pot fi recunoscute prin folosirea sistemului nostru", a explicat Ismael."Ideea noastra se inspira din investigatiile avansate (...) pentru analiza sunetului, cum ar fi recunoasterea automata a persoanelor afectate de o raceala, ca urmare a acusticii vocii, sau distinctia intre tusea seaca si cea productiva", explica expertul.Pentru a dezvolta sistemul trebuie colectate un numar mare de registre de voce si inregistrari cu persoane care tusesc, care ulterior sunt procesate printr-o serie de metode cu scopul de a elimina zgomotele si a identifica parametrii tusei si ai vocii."Capacitatea de a identifica cu succes pacientii cu COVID-19 pornind de la vocile lor depinde in mare masura de strangerea unui numar mare de date care sa contina timbrul vocii si tusea pacientilor cu coronavirus ", spune Ismael, care a explicat totodata ca sunt colectate date inclusiv de la persoane sanatoase sau de la indivizi care se confrunta cu alte afectiuni respiratorii.Sistemul la care lucreaza acest grup de cercetatori nu are pretentia sa inlocuiasca alte tipuri de teste, ci are ca scop sa asigure complementaritatea, oferind "o evaluare suplimentara preliminara a starii de sanatate" a unor segmente mari de populatie, fara a-i pune in pericol pe lucratorii din sistemul sanitar. Potrivit lui Ismael, sistemul ar putea ajuta serviciile de urgenta sa gestioneze volumul apelurilor telefonice pentru a identifica cazurile critice si care necesita o interventie rapida.Platforma va fi lansata in septembrie si va fi disponibila in opt limbi - engleza, franceza, germana, luxemburgheza, spaniola, rusa, sarba si araba - pentru a ajunge la un numar cat mai mare de oameni din intreaga lume.In afara parametrilor vocali, platforma va strange informatii despre varsta, sex, tara, obiceiul de a fuma, simptome, comorbiditati (de exemplu: astm, alergii, maladie pulmonara obstructiva cronica etc.) si stadiul testelor pentru coronavirus. Informatia va fi anonima pentru a proteja intimitatea si pentru a evita ca participantii sa poata fi identificati.La initiativa, finantata de Fondul National de Investigatii din Luxemburg, participa cercetatori de la Institutul de Stiinta si Tehnologie din Luxemburg si de la Universitatea din Luxemburg, cu sprijinul Institutului de Sanatate din aceasta tara.