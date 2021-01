Italia inaspreste din nou masurile vizand limitarea raspandirii epidemiei. In zonele rosii, populatia iese din case doar pentru mers la serviciu sau din alte motive urgente

Anuntul a fost facut sambata de ministrul sanatatii Roberto Speranza, informeaza dpa.In noile zone rosii - Lombardia, Sicilia si provincia autonoma Bolzano -, populatiei i s-a impus sa nu isi paraseasca locuintele daca este posibil, cu exceptia mersului la serviciu, la cumparaturi de alimente sau din alte motive urgente Cea mai mare parte a Italiei a fost clasificata ca zona portocalie, ceea ce inseamna ca locuitorii sunt indemnati sa nu paraseasca localitatea, iar magazinele - cu exceptia supermarketurilor -, barurile si restaurantele trebuie sa inchida.Guvernul italian a inasprit anterior criteriile de clasificare a zonelor.Aplicarea noilor reguli inseamna ca 70% din sectorul gastronomic italian este inchis din nou, potrivit asociatiei agricole Coldiretti, dupa ce magazinelor li s-a permit sa se redeschida pentru o scurta perioada dupa sarbatorile de iarna.Coldiretti a comunicat ca restrictiile au afectat puternic intregul sector agricol si alimentar si a solicitat subventii pentru salvarea locurilor de munca si protejarea economiei.Decizia privind inasprirea masurilor a fost adoptata in contextul in care autoritatile italiene au inregistrat vineri 16.000 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus si 477 de decese cauzate de COVID-19.In pofida acestor restrictiilor mai dure, muzeele si expozitiile din unele regiuni vor putea sa deschida de luni.Regulile se aplica asa-numitelor zone galbene, unde situatia epidemiologica este mai putin grava decat in alte parti ale tarii, potrivit unui ordin semnat sambata de premierul Giuseppe Conte.Citeste si: