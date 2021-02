Noua ipoteza in cazul Covid-19: Coronavirusul e posibil sa nu fi aparut in China si sa se fi transmis la om printr-o "gazda intermediara"

Ancheta OMS in Wuhan

Profesorul John Watson, care a facut parte din echipa OMS ce a investigat in China, in ultima luna, originea pandemiei de Covid-19, a spus ca trecerea virusului de la animal la om e posibil sa fi avut loc in afara granitelor tarii.El a declarat ca pandemia a pornit, cel mai probabil, cu o infectie intr-un "rezervor animal" ce a fost apoi transmisa oamenilor printr-o "gazda intermediara".Intrebat de jurnalistul Andrew Marr daca este sigur ca acest nou coronavirus a aparut in China , profesorul Watson, care a fost adjunctul ministrului britanic al Sanatatii pana in 2017, a spus "nu".El a mai spus ca autoritatile chineze au pus la dispozitia echipei Organizatiei Mondiale a Sanatatii multe informatii si ca acuzatiile aparute recent cu privire la refuzul de a oferi datele despre primii pacienti diagnosticati cu Covid-19 "nu caracterizeaza misiunea ca intreg".Saptamana aceasta, echipa internationala a OMS care a efectuat ancheta in Wuhan timp de patru saptamani a transmis ca animalul aflat la originea noului coronavirus "nu a fost identificat inca" si ca nu a gasit indicii cu privire la prezenta SARS-CoV-2 in oras inainte de decembrie 2019.Un rezumat al anchetei va fi disponibil cel mai devreme saptamana viitoare, a anuntat vineri OMS.