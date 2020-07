Coronavirusul scapa de sub control: 614 cazuri noi si 17 decese in 24 de ore

Raportul infectiilor din Romania a urcat la 30.789 de cazuriDintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate, dintre care 20.969 de pacienti vindecati si 1.605 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.La ATI, in acest moment, sunt internati 240 de pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 809.663 de teste, peste 13.000 dintre acestea fiind facute in ultimele 24 de ore.Pana joi, 9 iulie, 1.834 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.Ieri, la ATI erau internati 237 de pacienti.Raportul din 8 iulie arata cel mai mare numar de imbolnaviri in Romania, recordul de cazuri noi fusese inregistrat in plina pandemie, pe 11 aprilie, 523 de cazuri.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 1.025 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 174.950 de lei.