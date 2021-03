UPDATE Ancheta de amploare dupa ce un cosciug COVID a fost gasit la o groapa de gunoi de la marginea Capitalei. Ce se afla in cutia metalica

Politia transmite ca se ia in calcul o infractiune din capitolul celor contra sanatatii publice."Referitor la informatiile aparute in media, cu privire la un sicriu de tabla gasit in sectorul 3, facem urmatoarele precizari:La data de 23 februarie 2021, prin apel 112, o persoana a sesizat ca a gasit un sicriu metalic.Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din Politia Capitalei si Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in vederea stabilirii situatiei de fapt si de drept, avand in vedere ca in urma cercetarii au fost identificate fragmente de intestin, aparent de natura umana.Din probatoriul administrat nu a rezultat savarsirea vreunei infractiuni contra vietii.Se analizeaza daca sunt intrunite elementele vreunei infractiuni din capitolul celor contra sanatatii publice.Criminalistii au descoperit si bratara de identificare a cadavrului, care disparuse fara urma", a transmis Politia Capitalei.Potrivit Antena 3 , s-ar fi facut mai multe falsuri in acte, pentru ca familia avea nevoie de documente care sa ateste ca persoane respectiva nu a decedat din cauza COVID-19. Astfel, firma de pompe funebre ar fi modificat documentele astfel incat persoana respectiva sa aiba parte de o inmormantare normala.Cei de la firma de pompe funebre ar fi si cei care au aruncat cosciugul pe marginea drumului.Conform celor mai recente informatii, in Romania au murit din cauza coronavirusului, peste 23.000 de persoane . De asemena, au fost confirmate pana in prezent 936.618 de cazuri de infectii cu SARS-CoV-2.