Costa Rica testeaza un tratament ieftin pentru COVID-19 bazat pe anticorpi recoltati de la cai: "Suntem mandri sa stim ca acest produs va salva vieti"

Dezvoltat de Institutul Clodomiro Picado (ICP) al Universitatii din Costa Rica, medicamentul cu anticorpilor de la cai urmeaza sa fie testat pe 26 de pacienti de la jumatatea lunii septembrie, a declarat pentru Reuters Roman Macaya, presedintele Fondului de securitate sociala care administreaza centrele de sanatate publica.Autoritatile din Costa Rica spera sa poata incepe sa aplice tratamentul pe scara mai larga in spitale daca rezultatele studiului de faza a 2-a vor fi incurajatoare. Exista 471 de pacienti internati cu coronavirus spitalizati in Costa Rica."Suntem mandri sa stim ca acest produs va salva vieti pana cand vaccinul va ajunge la populatie", a spus Alberto Alape, coordonator de proiect la ICP."O facem cu resursele noastre, fara a fi nevoiti sa stam la coada sau sa concuram impotriva altor tari, asa cum se poate vedea cu posibilele vaccinuri."Eforturi similare sunt in desfasurare si in Argentina si Brazilia, in timp ce oamenii de stiinta din Belgia folosesc lamele.Cercetatorii din Costa Rica spun ca metoda lor pentru tratamentul SARS-Cov-2 se bazeaza pe experienta utilizarii anticorpilor calului pentru a dezvolta medicamente anti-venin de serpi.Au importat proteina virala din China si Regatul Unit si au injectat-o in sase din cei 110 cai pe care IPC ii foloseste pentru testare.Saptamani mai tarziu, cand animalele au dezvoltat suficienti anticorpi, au extras sange si au folosit anticorpii din plasma ca materie prima pentru serul injectabil.Daca functioneaza, cercetatorii spun ca vor sa imparta tratamentul ieftin cu alte natiuni din America Centrala, care sunt in mare parte mai sarace decat Costa Rica."Pe langa principiul solidaritatii si faptul ca acest lucru a fost facut cu medicamente anti-venin pentru muscaturile de sarpe, stim ca intr-o pandemie propria bunastare este legata de bunastarea vecinilor", a spus Alape.