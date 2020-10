Costel Barbu, secretar general adjunct de stat, diagnosticat cu COVID-19

"Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv. Starea mea de sanatate este una buna, insa voi ramane izolat. Am luat legatura cu toate persoanele cu care m-am aflat in proximitate si am stat impreuna mai mult de 15 minute, iar DSP a facut ancheta epidemiologica. Din fericire, colegii din Guvern - in afara de persoanele de la biroul meu - nu se afla in definitia de caz pentru contacti", a scris Barbu, vineri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook