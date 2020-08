Costurile pandemiei de coronavirus in Romania. Nelu Tataru: Testele Real Time PCR au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro

10 milioane de doze de vaccin anti-covid

"Noi pana acum numai testele pentru Real Time - PCR au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro, carantina va merge la acea valoare de 30 de milioane de euro", a spus ministrul, la Digi 24.El a afirmat ca Romania a cerut 10 milioane de doze de vaccin impotriva noului coronavirus "Din ce stiu eu, pana la sfarsitului anului vom avea si o faza trei, iar in primul trimestru al anului viitor vom avea pe piata si aceste vaccinuri anti-COVID, ramanand ca din a doua jumatate sa-l avem in masa in marea populatie. Am cerut zece milioane de doze, am vrut sa acoperim macar jumatate din populatie, cu referire speciala pentru tot ce inseamna varstele extreme, pentru tot ce inseamna personal medical care este implicat si pentru tot ce inseamna comorbiditati si patologii conexe in cadrul infectiei cu coronavirus", a afirmat Tataru.Referindu-se la tratamentul cu Remdesivir, Nelu Tataru a spus ca prima transa este de 7.000 de doze."In acest moment, noi avem o prima transa in care au venit aproape 7.000 de doze, urmeaza in septembrie sa ne mai vina 10.000 de doze, iar in octombrie sa ne mai vina si restul de 8.000 de doze pana la 25.000. Ele sunt necesarul pentru 4.000 de pacienti cu tratamentul standard de 5 zile", a aratat ministrul.Potrivit acestuia, 6% din persoanele infectate cu noul coronavirus au varste mai mici de 19 ani."La evaluarile noastre, ce am putut vedea per total, 6% din numarul de cazuri sunt la pacienti sub 19 ani", a mai spus Tataru.