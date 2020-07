COVID-19: Angajat al Penitenciarului Margineni, confirmat pozitiv

"Va informam ca un angajat al Penitenciarului Margineni a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul medical, cu purtarea, in permanenta, a echipamentului de protectie. Politistul de penitenciare este asimptomatic. Ultima sa prezentare la unitate a fost in data de 26.06.2020", a transmis, joi, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).In prezent, se fac verificari pentru stabilirea contactilor.Administratia locului de detinere aplica recomandarile Directiei de Sanatate Publica Dambovita si masurile de interventie adoptate la nivel de sistem.