Doua cazuri de COVID-19 la bordul primei nave care a plecat in croaziera in America de Nord de la inceputul pandemiei

Imbolnavirile au aparut in pofida faptului ca "echipajul si pasagerii au fost vaccinati", anunta compania de croaziera Royal Caribbean, relateaza AFP."Persoane (infectate) sunt asimptomatice, se afla in prezent in izolare si sunt supravegheate de catre echipa noastra medicala", a anuntat compania joi, 10 iunie, intr-un comunicat.Royal Caribbean precizeaza ca efectueaza o operatiune de depistare a contactelor.Nava de croaziera a plecat la 5 iunie de la Sint Maarten, partea olandeza a Insulei Sfantul Martin, potrivit companiei.In februarie 2020, cand inca eram la inceputul pandemiei, pasagerii navei Diamond Princess s-au infectat de coronavirus