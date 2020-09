COVID-19, capabil sa invadeze creierul (studiu preliminar)

Studiul, deocamdata in stadiu preliminar, ofera indicii care sustin ceea ce pana in prezent era doar o teorie in mare parte nedovedita.Potrivit studiului, condus de specialista in imunologie Akiko Iwasaki de la Universitatea Yale din Statele Unite, virusul este capabil sa se multiplice in interiorul creierului, iar prezenta acestuia in organul gandirii priveaza de oxigen celulele vecine.Frecventa acestor cazuri nu este deocamdata cunoscuta.Directorul departamentului de neurologie de la Universitatea California din San Francisco, S. Andrew Josephson, a laudat tehnicile utilizate in acest studiu, precizand ca ''a intelege daca exista sau nu o implicare virala directa in creier este un lucru extrem de important''. Specialistul a adaugat, totusi, ca ramane prudent pana cand cercetarea va fi evaluata de comunitatea stiintifica.Faptul ca Sars-CoV-2 ar fi capabil sa penetreze bariera hematoencefalica, o structura care inconjoara vasele de sange din creier si incearca sa blocheze substantele straine, nu este complet socant, noteaza AFP. Insa, medicii au crezut ca astfel de consecinte neurologice observate la aproximativ jumatate dintre pacientii spitalizati cu boala COVID-19 ar putea fi rezultatul unui raspuns anormal al sistemului imunitar, numit '' furtuna de citokine'', ce provoaca inflamatia creierului, mai degraba decat o invazie a virusului in creier.Akiko Iwasaki si colegii ei au decis sa abordeze aceasta problema in trei moduri: prin infectarea mini-creierelor create de laborator (organoizi cerebrali), prin infectarea soarecilor de laborator si prin examinarea creierelor unor pacienti care au murit din cauza COVID-19.In cazul organoidelor cerebrale, cercetatorii au descoperit ca virusul a fost capabil sa infecteze neuronii si apoi sa ''pirateze'' modul de functionare a celulelor nervoase pentru a se multiplica. Celulele infectate au provocat moartea celulelor vecine, privandu-le de oxigen.Unul dintre principalele argumente contra teoriei invaziei directe a creierului a fost acela ca organul gandirii nu detine niveluri ridicate ale unei proteine numite ACE2, de care se ataseaza coronavirusul si care se gaseste din abundenta in alte organe, precum plamanii. Echipa de cercetatori a descoperit insa ca organoizii prezentau niveluri suficiente de ACE2 pentru a facilita patrunderea virusului, iar proteinele erau prezente si in creierul pacientilor decedati.De asemenea, echipa a analizat doua grupuri de soareci - exemplarele dintr-un grup au fost modificate genetice pentru a avea receptori ACE2 doar in plamani, iar cele din al doilea grup doar in creier. Soarecii infectati la nivelul plamanilor au prezentat leziuni in acest organ. Rozatoarele infectate la nivelul creierului au pierdut din greutate si au murit rapid, un potential semn de letalitate atunci cand virusul patrunde in creier.Creierele a trei pacienti care au murit din cauza complicatiilor severe provocate de COVID-19 prezentau, de asemenea, grade diferite de prezenta a virusului.