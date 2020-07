COVID-19: Cele mai bune materiale pentru confectionarea mastilor. Studiul complex realizat in Statele Unite

Amanda Wilson, autorul principal al studiului, a evaluat eficacitatea mai multor materiale care se folosesc in confectionarea mastilor, luandu-le in calcul si pe cele care nu sunt medicale. Aceasta si-a propus sa descopere cat de protejata este o persoana dupa expunerea intr-un mediu puternic contaminat. Timpul expunerii a variat, pornind de la 30 de secunde, pana la 20 de minute.Prima descoperire a cercetatorilor a fost ca oamenii care au purtat masca au fost cu 24% - 99% mai protejati decat cei care nu au purtat deloc. In functie de tipul de masca si de durata expunerii la virus, oamenii au fost cu pana la 44%-99% mai protejati. Pe de alta parte, reducerea riscului s-a diminuat pe masura ce durata expunerii a crescut."Mastile N99, care sunt chiar mai eficiente in filtrarea particulelor aeriene decat mastile N95, sunt, evident, una dintre cele mai bune optiuni pentru blocarea virusului. Acestea pot reduce riscul infectarii cu pana la 99% in cazul unei expuneri de 20 de minute si 30 de secunde", explica Wilson.Urmatoarele optiuni ideale, conform cercetarii, sunt mastile N95 si cele chirurgicale.Sacii pentru aspirator sunt la fel de eficienti in protectie precum mastile N95 si cele chirurgicale, potrivit studiului citat. Acestia pot fi decupati si introdusi in mastile de panza. Sacii pentru aspirator au redus riscul infectarii cu 83% in cazul unei expuneri de 30 de secunde si cu 58% in cazul unei expuneri de 20 de minute.Pe urmatoarele locuri s-au clasat prosoapele de bucatarie din bumbac, tesaturile din bumbac si materialul folosit pentru fetele de perna antimicrobiene.Cercetatorii au descoperit ca oamenii care opteaza pentru esarfe sunt doar cu putin mai protejati decat cei care nu poarta masca deloc. Purtarea esarfei a redus riscul de infectare cu 44% pentru 30 de secunde de expunere si cu 24% pentru 20 de minute de expunere.Wilson si echipa sa au colectat datele din diferite studii privind eficacitatea mastilor si au creat un model computerizat pentru a simula riscul de infectie, luand in considerare diferiti factori, una dintre cele mai importante componente fiind timpul de expunere. Alti factori care influenteaza riscul sunt numarul persoanelor din jur si distanta fata de acestea.Un alt aspect important este dimensiunea picaturilor din stranut, tuse si chiar vorbire, care transporta virusul. Picaturile mari, grele, cad mai repede din aer, comparativ cu cele usoare. Acesta este unul dintre motivele pentru care distantarea ajuta la reducerea riscului."Dimensiunea acestor picaturi poate fi afectata si de umiditate. Daca aerul este mai uscat, picaturile devin mici mai repede. Daca umiditatea este ridicata, picaturile raman mari mai mult timp. Totusi, trebuie sa tinem cont ca acele picaturi cad pe suprafete, care devin o alta cale de expunere", explica Wilson.O alta concluzie in urma cercetarii este ca, cu cat o persoana petrece mai mult timp intr-un mediu in care exista virusul, cu atat o masca devine mai putin eficienta."Asta nu inseamna ca trebuie sa va dati jos masca dupa 20 de minute, ci ca nu va putea reduce riscul la 0. Totusi, daca mergeti intr-un bar patru ore si purtati o masca nu inseamna ca sunteti protejati si ca nu exista niciun risc", adauga Wilson.In plus, cu cat sunt mai dense fibrele unui material, cu atat mai bine filtreaza. Este foarte important si ca masca sa se fixeze bine pe nas.