COVID-19: Germania are sute de cazuri noi si zeci de decese zilnic. Nemtii continua protestele

Bilantul total al infectiilor a ajuns la 177.850 de la inceputul epidemiei in tara.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat, de asemenea, 42 de morti din cauza COVID-19, iar bilantul deceselor a crescut la 8.216, precizeaza Institutul, potrivit News.ro.In acelasi timp, noi proteste sunt planificate in acest weekend in mai multe orase din Germania impotriva restrictiilor legate de coronavirus, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres.Protestele urmeaza sa aiba loc in capitala Berlin, la Stuttgart, Koln, Munchen, Frankfurt si Hanovra.Orasul Stuttgart se asteapta la o demonstratie mai mica decat weekendul trecut, cand au participat aproximativ 5.000 de persoane. La Koln, aproximativ 500 de persoane intentioneaza sa formeze un lant uman.In landul Bavaria (sud), sunt asteptate 60 de demonstratii separate, cu aproximativ 1.000 de participanti la cea mai mare in capitala acestui stat, Munchen.Mii de persoane au iesit in strada weekendul trecut in orase din intreaga Germanie, protestand impotriva restrictiilor legate de coronavirus si a ceea ce sustin ca sunt incalcari ale drepturilor constitutionale.Multe altele au luat de asemenea parte la contrademonstratii impotriva teoriilor conspiratiei si grupurilor de dreapta in legatura cu care politia a avertizat ca ar putea exploata tulburarile.