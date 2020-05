COVID-19 in lume: Decese record in Rusia, peste 600 de cazuri noi in Germania si probleme in Spania

Madridul si Barcelona raman in izolare

Peste 600 de cazuri noi in Germania

Rusia se situeaza pe cea de-a doua pozitie dupa Statele Unite, cu 272.043 de cazuri raportate, dintre care 9.200 de noi cazuri anuntate sambata. Acest bilant este cel mai scazut din 2 mai.Pe teritoriul tarii au fost raportate 119 decese in decursul ultimelor 24 de ore, cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat pana in prezent in Rusia.Au existat si voci critice care au pus la indoiala rata mortalitatii comunicate oficial, acuzand Rusia ca ar fi subevaluat in mod constient numarul mortilor din cauza COVID-19.Numarul total al deceselor contabilizate oficial este de 2.537, un bilant inferior altor tari care raporteaza mai putine contaminari.Autoritatile au respins acuzatiile, precizand ca sunt raportate doar decesele ale caror principala cauza este coronavirusul, in timp ce alte state numara cvasitotalitatea deceselor pacientilor testati pozitiv.Autoritatile spun de asemenea ca epidemia a ajuns mai tarziu in Rusia, iar autoritatile au avut ragazul de a pregati spitalele si de a pune la punct o strategie de depistare masiva.Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 530 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus si ca numarul deceselor a scazut pana la nivelul inregistrat la jumatatea lunii martie.In ultimele 24 de ore, in Spania au fost inregistrate 102 decese provocate de noul coronavirus, aceasta fiind cea mai mica cifra inregistrata din 16 martie si pana in prezent.Cat priveste contaminarile, pentru ultimele 24 de ore au fost raportate 539.Totalul cazurilor de Covid-19 inregistrate in Spania de la inceputul epidemiei a depasit 230.000, iar cel al deceselor a ajuns la 27.561.In Spania, tara cu o populatie de 46 de milioane de locuitori, au fost efectuate pana in prezent 3 milioane de teste pentru depistarea noului coronavirus, potrivit TVE.Dupa ridicarea starii de urgenta, incepand cu 4 mai, toate teritoriile spaniole au intrat in Faza 0 de relaxare a masurilor. Exceptie au facut La Gomera, El Hierri, La Graciosa si Formentera, care au trecut direct la Faza 1.Guvernul a anuntat planul de iesire din izolare de patru faze (0, 1, 2 si 3) care se vor succeda asimetric, pe fiecare regiune, in functie de indeplinirea unor factori determinanti.Pe 11 mai, 11 comunitati autonome au trecut in Faza 1 si, pe 18 mai, acelasi lucru vor face si restul, mai putin Madrid, aria metropolitana a Barcelonei si mai mult de jumatate din Castilla y Leon, cele mai afectate regiuni.Aceasta noua faza presupune deschiderea micilor magazine, a hotelurilor (mai putin zonele comune), a bibliotecilor si muzeelor - la o capacitate de 30%, a teraselor (50% din capacitate), si va fi permisa organizarea de spectacole cu mai putin de 30 de spectatori. Vor fi permise intalnirile de pana la 10 persoane din aceeasi familie in locuinte si pe terase.Astfel, 70% din populatia Spaniei, aproximativ 32 de milioane de oameni, vor intra luni in Faza 1, in timp ce 14 milioane de oameni vor ramane in Faza 0, iar 45.000 vor trece in Faza 2, dupa cum a explicat ministru Sanatatii, Salvador Illa.Comunitatile Madrid si Castilla y Leon si Barcelona vor ramane in Faza 0, cu ceva mai putine restrictii, pana cel mai devreme pe 25 mai.La nivel mondial, au fost inregistrate peste 4,5 milioane de cazuri de infectare si mai mult de 307.000 de decese cauzate de noului coronavirus.Germania a anuntat 620 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, conform datelor institutului Robert Koch (RKI).Numarul total al cazurilor de contaminare a ajuns la 173.772.Potrivit sursei citate, 57 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, numarul total ajungand la 7.881.