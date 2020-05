COVID-19 in lume: Numarul de infectari s-a dublat intr-o luna si a fost depasit pragul de 5 milioane de cazuri

PESTE 328.000 DE MORTI

JAPONIA RIDICA STAREA DE URGENTA IN NORD

MINA RUSA DE AUR CONTAMINATA

Ziare.

com

Cresterea este deosebit de puternica in Brazilia, care a inregistrat 291.579 de contaminari cu noul coronavirus joi, un bilant care s-a dublat in noua zile, dar si in Peru (104.020 de cazuri), Mexic (56.594) si Chile (53.617).Pandemia s-a soldat cu cel putin 328.220 morti in lume de la aparitia bolii in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit joi, la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei) de AFP pe baza unor surse oficiale.Peste 5.012.630 de cazuri au fost diagnosticate in 196 de tari si teritorii.Statele Unite sunt tara cea mai afectata atat ca nunar de morti - 93.439 -, cat si de contaminari - 1,55 milioane -, urmate de Regatul Unit - cu 35.704 de morti, Italia (32.330 de morti), Franta (28.132) si Spania (27.888).Starea de urgenta aflata in vigoare din aprilie in trei regiuni din vestul Japoniei a fost ridicata, a anuntat premierul Shinzo Abe, sugerand ca va face la fel - incepand de saptamana viitoare - atat la Tokyo si in regiunile limitrofe capitalei, cat si in cea mai mare parte a Insulei Hokkaido (nord).Rusia a trimis militari in Siberia pentru a opri raspandirea unui focar de COVID-19 in cea mai mare mina de aur de pe teritoriul rus.Cel putin 800 dintre cei 6.000 de angajati ai minei au fost contaminati cu noul coronavirus.O prima persoana a murit, au anuntat joi autoritatile.Dupa ce a instalat un spital de campanie mobil, armata a desfasurat un camp de corturi in care sa plaseze in carantina pana la 2.000 de muncitori in mina Olimpiada, in regiunea Krasnoiarsk.