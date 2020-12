COVID-19 inchide Primaria Galati pentru doua saptamani. Mai multi angajati s-au infectat

Primaria municipiului Galati anunta suspendarea activitatii de relatii cu publicul, la sediul central, in perioada 16 decembrie - 4 ianuarie, pentru a reduce riscul raspandirii infectiei cu noul coronavirus. Masura a fost dispusa dupa aparitia unor noi cazuri de infectare in randul angajatilor.Sesizarile si solicitarile pot fi depuse in continuare in format electronic, insa pot aparea intarzieri in procesarea documentelor, precizeaza reprezentantii Primariei Galati.In judetul Galati, de la debutul pandemiei s-au inregistrat 13.354 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 175 au fost confirmate marti. Din totalul bolnavilor de COVID-19 din acest judet, 343 au decedat.