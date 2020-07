COVID-19: Magistrat al Curtii de Apel Constanta, confirmat pozitiv

Curtea de Apel Constanta a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca un magistrat al acestei instante, aflat in concediu de odihna din data de 10 iulie, a fost testat pozitiv cu virusul SARS- COV 2."In prezent, se deruleaza o ancheta epidemiologica de catre organele de specialitate, in cadrul careia institutia noastra colaboreaza activ, stabilind lista persoanelor care au avut contact nemijlocit cu persoana infectata, anterior datei de 10 iulie, si aducand la indeplinire toate recomandarile DSP Constanta. In acest sens, a fost programata, contra cost, in ziua de 23.07.2020, o dezinfectie a sediului instantei, cu prioritate a spatiilor in care magistratul in cauza a avut acces", se arata in comunicatul Curtii de Apel Constanta.Sursa citata mentioneaza ca persoanele care au avut contact direct cu magistratul infectat se afla, in majoritate, in concediu de odihna, acestora fiindu-le recomandat sa manifeste o atentie sporita pentru autoevaluarea starii de sanatate.Activitatea Curtii de Apel Constanta nu este afectata.