Covid-19: Nereguli grave in locurile unde sunt cazati est-europenii abatorului contaminat din Germania

Conform raportului prezentat de ministru in parlamentul landului, s-au constatat supraaglomerare, mucegai, pericol de cadere, scurgeri la acoperisuri, instalatii sanitare "catastrofale", nereguli privind prevenirea incendiilor si lipsa dezinfectantului.Peste 1500 de lucratori de la Toennies, majoritatea din Bulgaria, Polonia si Romania, au fost depistati ca purtatori de coronavirus, reaminteste dpa.Miercuri, la trei saptamani dupa ce abatorul a fost inchis, municipalitatea din Rheda-Wiedenbrueck a anuntat ca a permis firmei sa isi reia treptat activitatea. Personalul administrativ - circa 400 de angajati - poate reveni la serviciu, dar compania a comunicat ca initial va fi vorba doar de un numar mic de persoane. "Multi dintre angajatii nostri sunt inca in carantina", a declarat agentiei dpa purtatorul de cuvant al Toennies, Andre Vielstaedte, in seara aceleiasi zile.Laumann a precizat ca la sfarsitul lui mai au fost inspectate circa 650 de cladiri, unde erau cazati 5.300 de oameni. "A fost necesara evacuarea a patru apartamente, din cauza deficientelor structurale grave si a pericolelor pentru sanatate", a aratat el.In privinta cazarii muncitorilor agricoli, de asemenea in mare parte est-europeni, s-au gasit mai putine neajunsuri. Laumann a mentionat ca inspectiile au fost posibile doar in contextul epidemiei de COVID-19, in mod obisnuit autoritatile din subordinea sa neputand face astfel de verificari. De aceea, premierul a cerut modificarea legislatiei in aceasta privinta.Pana la sfarsitul lui mai, fusesera controlate 250 de unitati agricole si cladiri unde erau cazati aproape 5.800 de muncitori sezonieri din sectorul respectiv. S-au constatat circa 170 de deficiente minore.