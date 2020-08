COVID-19: Nou record de pacienti la ATI

Cifrele raportate luni se refera la teste facute duminica, in zi nelucratoare. Numarul de teste efectuate a fost, deci, mult mai mic decat normal: 6.943.Dintre acestea, 755 reprezinta persoane cu rezultat pozitiv, ceea ce reprezinta un grad de pozitivare de 10.3%. Nici acest grad mare de pozitivare nu este reprezentativ, el fiind obtinut intr-o zi de duminica, atunci cand laboratoarele private fie nu lucreaza fie au program scurt, astfel incat numarul de teste facute la cerere a fost mic, lasand loc celor testati conform definitiei de caz, unde probabilitatea infectarii este mai mare.Cel mai mare numar de cazuri noi se mentine in Bucuresti, fiind urmat de Vaslui si de Iasi.In Bucuresti au fost inregistrate 102 cazuri noi, in Vaslui 68, iar in Iasi 61. Pe urmatoarele locuri de claseaza Prahova, cu 56 de cazuri noi, Valcea - 38 de cazuri noi si Ilfov, cu 36 de cazuri noi.Au fost inregistrate 43 de decese in ultimele 24 de ore, iar numarul pacientilor internati in sectiile ATI a ajuns la 506.La zi, in Romania au fost confirmate 87.540 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre acestia, 37.869 de pacienti au fost declarati vindecati si 10.833 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. 3.621 de persoane infectate au murit.