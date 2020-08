COVID-19: Personalul medical, risc de peste 3 ori mai mare de a se infecta (studiu)

Noul studiu, publicat in The Lancet, a analizat datele medicale introduse de utilizatori intr-o aplicatie speciala pentru smartphone, intre 24 martie si 23 aprilie in Marea Britanie si Statele Unite, apoi a comparat riscurile de a contracta aceasta boala prezentate de personalul medical aflat in contact direct cu pacientii si de restul utilizatorilor.Numarul de cazuri confirmate cu COVID-19 a fost de 2.747 la 100.000 de angajati sanitari care foloseau aplicatia si de 242 la 100.000 de utilizatori din populatia generala.Tinand cont de diferentele de acces la testare dintre personalul medical si restul populatiei, autorii cercetarii "estimeaza ca angajatii sanitari sunt de 3,4 ori mai susceptibili de a fi testati pozitiv cu COVID-19".Riscul a fost chiar si de cinci ori mai mare pentru personalul medical "provenit din randul minoritatilor etnice, in special din comunitatile de culoare si asiatice", chiar si atunci cand se tine cont de factorul antecedentelor medicale, au precizat autorii studiului."Rezultatele noastre confirma inegalitatile structurale in fata COVID-19. Angajatii sanitari proveniti din randul minoritatilor sunt mai susceptibili sa lucreze in conditii clinice mai riscante, cu pacienti suspectati sau confirmati cu COVID-19, si care au un acces mai redus la material de protectie adecvat", a declarat Erica Warner, profesoara la Facultatea de Medicina a Universitatii Harvard si medic la General Hospital Massachusetts.In mod deloc surprinzator, inegalitatile constatate in privinta accesului la masti, manusi, halate si alte echipamente de protectie reprezinta, de asemenea, un factor de risc important.Angajatii din domeniul medical care folosesc un material "inadecvat" se confrunta cu un risc de 1,3 ori mai mare decat aceia care spun ca au acces la echipamente satisfacatoare, au precizat autorii cercetarii, adaugand ca studiul a fost realizat intr-o perioada de penurie a acestor echipamente.De asemenea, studiul arata ca o treime (33%) din angajatii sanitari proveniti din randul minoritatilor nu au acces la material de protectie adecvat (sau trebuie sa il refoloseasca), spre deosebire de ceilalti angajati din sectorul medical, in randul carora acest procent a fost de 25%.Aproximativ 2,6 milioane de utilizatori din Marea Britanie si 182.408 din Statele Unite au fost inclusi in acest studiu, in debutul sau. Dupa eliminarea persoanelor care au utilizat aplicatia mai putin de 24 de ore si a celor care au fost testate pozitiv inca de la inceput, 2,1 milioane de persoane au participat la aceasta cercetare, din care 99.795 au dezvaluit ca sunt lucratori sanitari aflati in contact direct cu pacientii.