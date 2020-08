Criza sanitara provocata de COVID-19. Peste 680.000 de decese au fost inregistrate la nivel global, de la inceputul epidemiei

Mai mult de 17.638.510 de cazuri de infectii au fost oficial diagnosticate in 196 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei, dintre care cel putin 10.156.500 sunt considerate vindecate.Acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta decat o parte din numarul real al contaminarilor. Unele tari nu testeaza decat cazurile grave, altele folosesc teste pentru contabilizare si tari sarace care dispun de capacitati limitate de testare.Vineri, 6.469 de noi decese si 286.453 de noi cazuri au fost recenzate in lume. Tarile care au inregistrat cele mai multe decese in ultimele bilanturi sunt Statele Unite cu 1.442 de noi decese, Brazilia (1.212) si India (764).Statele Unite sunt cea mai afectata tara in privinta numarului de morti, cu 153.314 decese la 4.562.170 cazuri recenzate, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins. Cel putin 1.438.160 de persoane au fost declarate vindecate.Dupa Statele Unite, cea mai afectata tara este Brazilia, cu 92.475 de morti la 2.662.485 de cazuri, Mexic cu 46.688 de morti (424.637 cazuri), Regatul Unit cu 46.119 de morti (303.181 cazuri), si Italia cu 36.511 morti (1.695.988 cazuri).Printre cele mai afectate tari, Belgia este cea care deplange cel mai mare numar de morti in raport cu populatia, cu 85 de decese la 100.000 de locuitori, urmata de Regatul Unit (68), Spania (61), Peru (58) si Italia (58).China (fara teritoriile Hong Kong si Macao) a numarat oficial in total 84.337 de cazuri (45 noi de vineri pana sambata), dintre care 4.634 de decese si 78.989 vindecari.Europa totaliza sambata, la ora 11.00 GMT 210.200 decese la 3.177.936 de cazuri, America latina si Caraibe - 197.544 decese (4.828.413 cazuri), Statele Unite si Canada - 162.278 de decese (4.678.286 cazuri), Asia - 62.779 decese (2.848.811 cazuri), Orientul Mijlociu - 27.321 decese (1.156.750 cazuri), Afirca - 19.660 decese (929.326 cazuri), si Oceania - 232 decese (18.995 cazuri).