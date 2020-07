COVID-19: Record nou in Spania, 1.129 de cazuri. Multi bolnavi sunt tineri

Mai mult de jumatate din noile cazuri, respectiv 698, sunt concentrate in trei regiuni, Aragon, Madrid si Catalonia."Continua transmiterea comunitara, care in unele locuri depaseste asteptarile", mai ales ales in acele trei regiuni, a semnalat la o conferinta de presa directorul Centrului de Alerte si Urgente Sanitare, epidemiologul Fernando Simon. Acesta a subliniat insa ca deocamdata nu exista o presiune asupra sistemului sanitar, intrucat 60% dintre noile persoane testate pozitiv sunt asimptomatice si in general sunt tineri."Detectam mult mai multe cazuri", dar "cu un risc mai mic" de a prezenta complicatii, a mai mentionat epidemiologul spaniol.In acest timp, numarul deceselor provocate de noul coronavirus in ultimele sapte zile a ajuns la 10, dintre care doua in ultimele 24 de ore, bilant care a scazut semnificativ in raport cu decesele inregistrate pe durata pandemiei, numarul acestora ajungand in Spania la 28.443, conform datelor oficiale, contestate insa de unele surse. Potrivit unei investigatii publicate duminica de cotidianul El Pais, numarul deceselor provocate de COVID-19 in Spania ar putea fi cu 60% mai mare decat bilantul oficial.