Coronavirus: Serbia impune test PCR negativ la intrarea in tara pentru romani. De cand intra masura in vigoare

Masura va intra in vigoare sambata. Testul, care va trebui sa fie un test PCR, trebuie sa fie efectuat cu mai putin de 48 de ore inainte, a declarat epidemiologul sef sarb Darija Kisic Tepavcevic.Intrarile in Serbia dinspre Ungaria, Bosnia si Kosovo raman nerestrictionate.Serbia are in mod persistent un numar ridicat al noilor infectii cu coronavirus, media zilnica a saptamanii trecute fiind de circa 250 de noi cazuri de COVID-19, dar autoritatile sanitare insista ca situatia este stabila si se amelioreaza usor.